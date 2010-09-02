Мороз называет глупостями заявления о неконституционности политреформы

Бывший председатель Верховной Рады, почетный председатель СПУ Александр МОРОЗ называет “глупостями” заявления о неконституционности политической реформы 2004 года.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя заявление министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА о том, что позиция правительства, которая была направлена в Конституционный Суд, заключается в том, что внесение изменений в Конституцию в 2004 года происходило с нарушениями, поэтому есть основания для признания политреформы недействительной.

А.МОРОЗ отметил, что “это, очевидно, его (А.ЛАВРИНОВИЧА - УНИАН) обязали как министра выступить таким образом”. Он считает достаточно некорректным сравнение А.ЛАВРИНОВИЧЕМ возможности отмены КСУ политреформы из-за якобы процессуальных нарушениях с признанием судом неконституционными изменений к закону о Конституционном Суде в связи с несоответственной процедурой его обнародования.

По его словам, что касается закона о КС, то решение принималось в сроки, предусмотренные Конституцией Украины.

“Эти все потуги многих должностных лиц отказаться от изменений в Конституцию только скрывают их желание или прислужиться власти, или каким-то образом оправдать такие намерения (речь идет о намерениях отменить политреформу - УНИАН)”, - сказал А.МОРОЗ. “Это все глупости”, - добавил он.

При этом экс-председатель ВР отметил, что сегодня Конституционный Суд Украины, “по сути, будет сдавать свой экзамен на то - или он есть у нас, или нет его, поскольку прислуживает власть предержащим”.

А.МОРОЗ считает, что КС должен был бы отказаться от рассмотрения представления относительно изменений в Конституцию Украины, поскольку, принимая решение в 2004 году, КС “считался со всеми обстоятельствами, в том числе и с процедурой принятия изменений в Конституцию”.

По его словам, странным является то, что сегодня выражают сомнения относительно неконституционности политреформы те, кто за нее в свое время голосовал. “Те, кто написал заявление в Конституционный Суд, в подавляющем большинстве голосовали за изменения в 2004 году”, - добавил А. МОРОЗ. По его словам, если они тогда видели нарушения, то “почему не отстаивали свою позицию, а теперь демонстрируют отстаивание чистоты принятия решений”.

На уточняющий вопрос, почему же так кардинально изменилась позиция Партии регионов, которая почти единодушно тогда проголосовала за изменения, А.МОРОЗ ответил: “Зачем говорить о том, что и так очевидно”. Он отметил, что и предыдущий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО говорил о неконституционности политреформы, но когда ему было выгодно, то это решение его политическая сила поддержала.