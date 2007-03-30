В Киеве на завтрашних митингах от Партии регионов будет до 100 тыс. человек. Об этом РБК-Украина сообщил командир палаточного городка от Партии регионов народный депутат от ПР Владислав Лукьянов. По его словам, эти 100 тыс. человек съедутся из всех регионов Украины – не только восточных. Он также сообщил, что в Мариинском парке продолжают расставлять палатки – их уже около ста, - в них будут жить гости столицы.

В.Лукьянов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ПР будет устанавливать палатки на Майдане Независимости.