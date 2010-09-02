В МВД предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних
На законодательном уровне
Министерство внутренних дел Украины считает целесообразным ввести на законодательном уровне комендантский час для несовершеннолетних.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника криминальной милиции по делам несовершеннолетних МВД Украины Виктор СУРАНОВИЧ.
«Возможно, и целесообразно закрепить данный вопрос на законодательном уровне», - сказал он.
В.СУРАНОВИЧ объяснил необходимость таких мер тем, что несовершеннолетние не должны поздно вечером находиться на улице одни, а с другой стороны - родители должны знать, где находятся их дети.
В контексте этого он отметил, что этот вопрос нужно отработать в разрезе установления возрастного ценза. «Нужно отработать это подробно, чтобы не нарушать конституционных прав граждан», - сказал В.СУРАНОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, в некоторых городах Украины местная власть уже ввела комендантский час для несовершеннолетних. Детям запрещено находиться без сопровождения родителей или лиц, которые их заменяют, в общественных местах, ресторанах, объектах торговли, развлечений, во дворах и подъездах жилых домов, общественном транспорте и тому подобное.