Беларусь отомстила за Лукашенко: у России, оказывается, теперь три беды

Беларусь сделала ответный ход в информационной войне с Россией, выпустив в эфир разгромный сюжет об автопробеге премьер-министра РФ Владимира Путина на "Ладе-Калине" по Дальнему Востоку. Как сообщает newsru, раскрыв секреты премьерского турне и раскритиковав российские власти, белорусские журналисты пришли к фундаментальному выводу: "К двум известным российским бедам добавилась третья, суммирующая, - дураки на дороге".

В качестве эпиграфа к репортажу , который был показан в вечернем выпуске новостей телеканала ОНТ, журналисты выбрали кадры из знаменитого советского кинофильма "Золотой теленок" и фразу Остапа Бендера "Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!".

Акцент белорусское ТВ сделало на том, что автопробег был хорошо спланированной пиар-акцией, которая на самом деле не оправдала себя, не улучшила имидж Путина и только обнажила российские проблемы.

В основу сюжета легла видеозапись, сделанная читинскими автолюбителями, которые снимали кортеж премьера во время следования по трассе. "Рекламная акция российского автопрома, дорожных строителей и самого премьер-министра почти удалась. Но забыли авторы операции "Амур", что живут не во времена Потемкина и его деревень, а в эпоху цифровых технологий и интернета", - говорится в белорусском репортаже.

Благодаря любительской съемке выяснилось, что в запасе у главы правительства еще две одинаковые машины на случай, если та, за рулем которой он сидит, сломается в пути. Причем клуб местных автолюбителей, которые выложили в Сеть скандальное видео с путинским кортежем, называется "Диверсия". Это позволило белорусскому телеканалу заявить, что они выступили как настоящие диверсанты и серьезно подставили главу правительства.

Карикатура Елкина с сайта Полит.ру