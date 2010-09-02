Бродский взялся за таксистов: грачевать никто не будет

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ предлагает урегулировать рынок такси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По его словам, на сегодняшний день на данном рынке около 60% его участников – нелегальные такси.

По словам М.БРОДСКОГО, необходимо ввести медосмотр для таксистов, установить в каждой машине таксометр. Профильный закон по данному рынку будет подготовлен с начала нового года. «Грачевать никто не будет», – сказал М.БРОДСКИЙ.

По его словам, Госкомпредпринимательства предлагает пока оставить таксистов на едином налоге, «но они будут платить достаточный единый налог, чтобы компенсировать то, что они не платят подоходный налог, а также пенсионные платежи».