Кабмин уже в ближайшее время «отпустит» цены на хлеб?

В ближайшее время правительство откажется от сдерживания цен на социальные сорта хлеба, что приведет к их подорожанию на 15-20%.

К такому выводу пришел еженедельник «Комментарии:», проанализировав проект постановления Кабинета министров Украины «О некоторых вопросах ценообразования на отдельные социально значимые продовольственные товары».

Как пишут «Комментарии:», документом предусматривается сразу несколько «хлебных» нововведений. Во-первых, это отмена ограничения предельного уровня рентабельности пекарей при производстве хлеба массовых сортов. Вместо него будет действовать новый Порядок декларирования изменения оптовоотпускных цен на продовольственные товары, что предусматривает размер общей торговой надбавки на хлеб в 15% к оптовой цене производителя.

Во-вторых, корректируется именно понятие «социального» хлеба. Если ранее в некоторых нормативных актах о ценовом регулировании уровня торговых надбавок слова «хлеб» и «массовые сорта хлеба» использовались вперемешку, то теперь эта нестыковка будет отменена. Госрегулирование останется только для хлеба массовых сортов — «хлебобулочной продукции весом свыше 500 г из муки пшеничного высшего, первого и второго сорта, муки ржаной и смеси муки пшеничной и ржаного простой рецептуры (мука, дрожжи, соль, вода) без добавления сахара, жира, других наполнителей». В переводе на привычный язык это означает, что из категории защищенных от подорожания выпадет один из самых популярных сортов хлеба — батон, поскольку в его составе есть яйца и молоко, отмечают «Комментарии:». По прогнозам аналитика Ивана ПАНИНА, батоны, доля которых в общей структуре отечественного рынка хлеба составляет 30–35% -- сразу прибавят в цене 13–23%.

Кроме того, в новую редакцию списка товаров, цены на которые регулирует государство, не вошли сливочное масло, вареные колбасы высшего сорта, сыр жирностью свыше 5% и молоко жирностью свыше 2,5%. К «социальным» мясным продуктам теперь будут относится только свиной и говяжий фарш, говяжья грудина, лопатная часть свинины и тушки курицы. Но, возможно, что производители просто не будут предлагать в продажу последние три позиции, резюмируют «Комментарии:».