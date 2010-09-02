Янукович дал университету Кивалова статус национального

Текст указа - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 893/2010 предоставил статус национального университету "Одесская юридическая академия". Текст указа размещен на официальном сайте главы государства. Этим документом поддержано предложение Кабинета министров Украины относительно сохранения статуса национального за университетом "Одесская юридическая академия", который образуется в связи с реорганизацией Одесской национальной юридической академии.

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