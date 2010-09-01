Янукович и делегация летят в Китай тремя самолетами

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН считает, что визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай, который состоится на днях, можно рассматривать в контексте “даже перспективы стратегического партнерства с Китаем”. Об этом С.ЛЁВОЧКИН сказал на встрече с журналистами в Администрации Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, о весомости визита свидетельствует уже то, что он станет первым государственным визитом руководителя Украины в Китай. По убеждению главы Администрации, визит даст мощный импульс для интенсификации политического диалога, а также сигнал для предпринимателей о том, что инвестиции в Украину могут быть интересными и эффективными.

С.ЛЁВОЧКИН сообщил, что во время визита Президент посетит Пекин, Шанхай и Гонконг. Украинская делегация будет лететь тремя самолетами, один из которых оплачивается из бюджета, а два финансируются представителями бизнес-среды, которые будут представлены в делегации. Значительное количество предпринимателей в делегации, по мнению С.ЛЁВОЧКИНА, свидетельствует о высокой удельной составляющей экономики в ходе визита. Он убежден, что визит даст толчок инвестициям и росту товарооборота между двумя странами, который уже в этом году значительно вырос.

С.ЛЁВОЧКИН сообщил, что во время визита будет подписана дорожная карта по развитию взаимоотношений между двумя странами, несколько стратегических соглашений, в частности, в сфере использования космического пространства, а также введен упрощенный визовый режим для некоторых категорий граждан (в частности, речь идет о предпринимателях, журналистах и других представителях гуманитарной сферы).

Рассказывая о подробностях визита, глава АП, в частности, объяснил, что визит приходится вынужденно осуществлять тремя самолетами, поскольку президентский “Аэробус” А-319, несмотря на то, что по заказу предыдущей канцелярии Президента Украины на него было израсходовано приблизительно 100 миллионов долларов (в частности, только 20 миллионов на его переоборудование из стандартной версии), самолет может поднять при беспересадочном перелете в Китай всего 23 пассажира и 300 килограммов багажа. Поэтому, объяснил С.ЛЁВОЧКИН, чтобы делегация Украины была действительно представительской, будет использоваться три самолета.

С.ЛЁВОЧКИН сообщил, что во время визита Президента не будет сопровождать его супруга, Людмила ЯНУКОВИЧ. На вопрос журналистов о том, что первая леди страны должна сопровождать главу государства во время визитов, которые имеют статус государственного, С.ЛЁВОЧКИН ответил, что “есть множество исключений из протокола”. По его мнению, есть много важных факторов, которые отличают государственный визит от официального или других визитов, в частности, масштабность и количество мероприятий, уровень этих мероприятий, география визита, и в числе этих факторов, сопровождение главы государства его супругой не является первоочередным. Кроме того, проводя аналогию, он предложил: “Предположим, вы идете в гости, а ваша супруга заболела, или у нее безотлагательные дела, которые она раньше запланировала на это время”. О каких именно делах может идти речь, глава Администрации не стал комментировать.