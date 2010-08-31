Коллегия лидеров ЕЦ избрала председателя

Коллегия лидеров партии “Единый Центр” на 3 месяца избрала своим председателем Игоря ПОПОВА.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

ПО сообщению, сегодня в Киеве состоялось очередное заседание коллегии лидеров “Единого Центра”, избранной на партийном съезде 14 августа. В повестку дня были вынесены первоочередные вопросы внутрипартийной работы накануне официального начала кампании местных выборов. Также участники собрания обсудили особенности политической ситуации в стране, в частности, влияние на региональные организации “Единого Центра” со стороны органов власти и Партии регионов.

Коллегия констатировала, что подготовительная работа по формированию команды и организационных структур “Единого Центра” на местных выборах приближается к завершению. По мнению руководящего органа партии, принятые на внеочередной сессии Верховной Рады изменения в избирательный закон существенно не повлияют на тактику партии во время избирательной кампании, характер ее агитационной и информационной работы.

В то же время было отмечено, что по мере приближения старта кампании в отношении “Единого Центра” будет увеличиваться количество проявлений некорректного соперничества и открытого давления. “Это вызвано тем, что партия уже стала весомым субъектом политического процесса в стране”, – говорится в сообщении.

В этом контексте коллегия обсудила последние события в офисе Донецкой областной организации, где сотрудниками СБУ был проведен обыск. Такие действия спецслужбы расценены как попытка “сковать активность ДОО Единого Центра”. Лидеры партии указали на незаконность и недопустимость использования спецслужбы как инструмента влияния на политическую партию. Коллегия призвала спецслужбу “заниматься профильными задачами, а власть – конкурировать на выборах, а не через обыски”. “В случае, если СБУ и в дальнейшем будет пытаться вмешиваться в партийную деятельность, “Единый Центр” оставляет за собой право апеллировать к органам прокуратуры и суда, использовать все разрешенные законодательством механизмы для защиты своих членов”, – говорится в сообщении.

По итогам заседания также были одобрены подходы к информационной работе партии на ближайшие два месяца, закреплено кураторство областей за партийными лидерами. Председателем коллегии на следующие три месяца избран И.ПОПОВ.