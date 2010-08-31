В Верховной Раде - новая депутатская группа

Сегодня состоялось учредительное собрание новой депутатской группы «Реформы ради будущего».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской группы «Реформы ради будущего», отметив, что в группу вошли 17 народных депутатов. “Таким образом, по численности группа не будет уступать полноценной парламентской фракции”, - подчеркнули в пресс-службе.

Координатор депутатской группы народный депутат Украины Игорь РЫБАКОВ уверен, что группа «Реформы ради будущего» уже в ближайшее время станет полноценным участником проправительственной парламентской коалиции и эффективно будет работать вместе с другими народными депутатами из большинства, правительством и Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Главный лозунг нового парламентского объединения - «Реформы ради людей, а не ради реформ». Координатор группы уверен, что «появление в коалиции нового мощного и крепкого участника не только существенно увеличит ее количественный состав, но и впервые даст парламентскому большинству мощный импульс для дальнейшей плодотворной работы на благо украинского народа и отечественной экономики».

В пресс-службе сообщили, что “в составе группы - депутаты из разных политических лагерей, которые вошли в коалицию и которых объединяет единственная цель - движение вперед и кардинальное изменение экономической и общественно-политической ситуации к лучшему. Депутатская группа «Реформы ради будущего» создана на принципах самоуправления и открыта для присоединения всем народным депутатам, разделяющим главный принцип парламентского объединения “Будущее – это перемены к лучшему. Перемены – это реформы. Реформы – это мы”.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года И.РЫБАКОВ первым из представителей тогдашнего большинства вышел из проправительственной коалиции БЮТ и НУ-НС.

В марте 2010 года в Верховной Раде Украины была создана депутатская группа «За конкурентоспособность и реформы», координатором которой также был И.РЫБАКОВ. По его словам, в группу вошли 14 народных депутатов, которые подписали коалиционное соглашение.

И.РЫБАКОВ возглавляет депутатское межфракционное объединение «Контрабанде – СТОП».