Турчинов заявляет, что его не вызывали на допросы

Бывший вице-премьер Александр Турчинов заявляет, что его не вызвали на допросы в правоохранительные органы.

Об этом он заявил в Верховной Раде в понедельник, отвечая на вопрос о вероятности своего ареста в связи с арестами ряда бывших членов правительства Юлии Тимошенко.

"Я в своей жизни очень много ходил на допросы и имею большой опыт. Сейчас не вызвали (на допросы)", - сказал Турчинов.

"Это аргумент несильных людей, когда они начинают пугать. Вы видите, сколько людей уже бросили в тюрьмы. Уголовные дела против оппозиции, запугивание или тюрьмы - это последний аргумент власти, которая боится своих оппонентов. И когда аргументы заканчиваются, заканчивается власть", - заявил он.

Как известно, на данный момент арестованы некоторые представители правительства Юлии Тимошенко - экс-первый заместитель главы НАК "Нафтогаз Украины" Игорь Диденко, бывший глава Гостаможни Анатолий Макаренко и бывший и.о. министр обороны Валерий Иващенко.

"Украинская правда"