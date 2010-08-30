Меджлис хочет привлечь международные структуры к организации форума

Форум по вопросу восстановления прав крымскотатарского народа и обеспечения его безопасности и гарантий развития в Украине меджлис надеется провести под эгидой одной из международных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявил журналистам в воскресенье в Симферополе после курултая - общенационального съезда.

«Видимо, (форум) будет под эгидой какой-то международной организации. Может быть, ОБСЕ, может быть, какой-то структуры ООН. Правда, у нас уже были предварительные договоренности со многими депутатами Европарламента и президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, с организацией непредставленных в ООН народов, но мы считаем более целесообразным, чтобы (проводить форум) с какой-то международной структурой, под эгидой этой структуры», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Делегаты Курултая поддержали инициативу созвать форум, с которой 18 мая выступили участники всекрымского траурного митинга, посвященного памяти жертв депортации 1944 года.

Дата проведения форума пока не известна. «Мы не определили сроки. Необходимо провести подготовительную работу», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, участники митинга, посвященного 66-ой годовщине принудительного переселения крымских татар в Среднюю Азию и Сибирь, потребовали провести специальный форум по вопросу восстановления их прав в Крыму.