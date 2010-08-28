Милиция разбирается, кто применил слезоточивый газ против людей Тимошенко

Подольским районным управлением ГУ МВД Украины в городе Киеве по факту применения слёзоточивого газа против активистов ВО “Батькивщина” во время акции протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

В сообщении отмечается, что “Киевской областной организацией политической партии ВО «Батькивщина” в СМИ распространяется информация о провокативных действиях власти, которые якобы имели место на улице Ярославской в Подольском районе столицы. Руководство указанной организации утверждает, что во время проведения мирной политической акции с участием сторонников партии, власть прибегла к прямому террору, внедрив «своих провокаторов, которые применили против массы людей слёзоточивый газ».

При этом столичная милиция сообщает, что 27 августа т.г. в 12.05 в дежурную часть Подольского райуправления милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от членов ВО «Батькивщина» о том, что приблизительно 20-ю минутами раньше по адресу улица Ярославская, 5/2 неизвестная женщина применила к ним слёзоточивый газ. На место происшествия, вместе с районной следственно-оперативной группой, выехали руководители Подольского райуправления.

Согласно сообщению, “вскоре было установлено, что по указанному адресу членами Киевской областной организации ВО «Батькивщина» проводилась акция протеста, как они сами анонсировали, «против бездеятельности Киевского областного управления юстиции, которым не осуществляется регистрация изменений в руководящем составе Киевской областной организации политической партии ВО «Батькивщина».

Во время митинга 46-летняя женщина, личность которой установлена, применила к митингующим баллончик со слёзоточивым газом. Свои действия она оправдывает тем, что живет неподалеку, и ей мешало слишком громкое поведение участников акции, отметила в милиции.

В тот же день Подольским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 августа пресс-служба БЮТ сообщила, что возле Киевского областного управления юстиции, которое расположено по улице Ярославская, 5/2, неизвестные применили слёзоточивый газ против активистов Киевской облорганизации ВО «Батькивщина».

Возле помещения проходила мирная акция в поддержку председателя этой политической организации К.БОНДАРЕВА. В Киев съехалось 600 партийцев из всей области.

Как объяснили в БЮТ, органы юстиции отказываются регистрировать изменения в руководящем составе Киевской областной организации «Батькивщина». Кроме того, давят на районные партийные организации, устраивают многочисленные неправомерные проверки, утверждают в пресс-службе БЮТ.

К управлению юстиции приехала милиция и шесть автомобилей скорой помощи. Медики осмотрели пострадавших активистов «Батькивщина», 12 человек были госпитализированы.