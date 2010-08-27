Коммунисты требуют запретить повышать цены

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО предлагает Верховной Раде запретить Кабинету Министров повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги и цены на газ для населения.

Соответствующий проект постановления П.СИМОНЕНКО зарегистрировал в парламенте.

Проектом постановления предусматривается установить, что жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергия оплачиваются населением по ценам и тарифам, установленным Кабинетом Министров Украины, Национальной комиссией регулирования электроэнергетики и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, по состоянию на 1 августа 2010 года.

Предлагается определить, что расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, на оплату содержания жилья, оплату пользования жильем, жилищного фонда, независимо от форм собственности, приобретение сжиженного газа, твердого и печного бытового (жидкого) топлива не могут превышать 10 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи.

Также предусматривается принять меры по переводу объектов тепловой генерации с газа на альтернативное топливо (уголь, торф, биотопливо, солома и т.п.) и зафиксировать цены на уголь для населения по состоянию на 1 августа 2010 года.

Кроме того, П.СИМОНЕНКО предлагает рассмотреть вопрос об уменьшении тарифов на электроэнергию и другие коммунальные услуги для населения, как компенсацию подорожания газа, перевода расчета потребленного тепла конечных потребителей с принципа расчета за общую площадь (метры квадратные) на расчет тепловой энергии (калории), введение единой методики расчета тарифов на коммунальные услуги (кроме тарифов на электроэнергию и газ).