Бойко и Миллер уже обсуждают «взносы» в совместное предприятие

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили объекты, которые могут быть внесены «Газпромом» и «Нафтогазом» в совместное предприятие.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам рабочей встречи Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕРА в Москве.

Отмечается, что на встрече особое внимание было уделено вопросам создания совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

«А.МИЛЛЕР и Ю.БОЙКО обсудили объекты, которые могут быть внесены компаниями в СП. Стороны отметили, что переговоры по созданию совместного предприятия находятся в продвинутой стадии», - говорится в сообщении.

Также на встрече рассматривался ход выполнения долгосрочных контрактов между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа, а также перспективы сотрудничества компаний в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, 28 мая председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

25 июня А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов внести в совместное предприятие с «Нафтогаз Украина» месторождение с запасами 1 трлн. куб. м газа.

20 августа с. г. в Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Министр топлива и энергетики Ю.БОЙКО заявил, что Украина готова внести в СП всю газотранспортную систему и площадь Паласа на шельфе Черного моря. А 25 августа в Минтопэнерго Украины сообщили, что ожидают от "Газпрома" предложений по российским месторождениям, которые могут быть внесены в СП.