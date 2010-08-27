Янукович: без конституционного большинства не обойтись

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что совершенствование Конституции может происходить лишь с учетом интересов граждан и их мнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве в интервью ведущим китайским СМИ.

“Прежде всего мы должны утвердить традицию уважения к Конституции и ее безоговорочному соблюдению. Это очень важный вопрос - жить по Конституции, жить по нашему Основному закону. И как гарант Конституции я сделаю все, чтобы утвердить эту традицию”, - отметил глава государства.

Он также в который раз заявил, что принятая в 1996 году Конституция отвечает мировым стандартам. “И это все признают. И когда мы касаемся темы усовершенствования Конституции, то здесь на первое место должны выходить интересы граждан, их мнения”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что реформы регионального самоуправления и проведения административной реформы невозможны без изменений в Конституцию.

“Существуют, как известно, рекомендации Венецианской комиссии и Совета Европы, поданные еще в 2004-2005 годах. Следует возвратиться к их рассмотрению. Для усовершенствования Конституции необходим консенсус в парламенте, необходимо конституционное большинство. Без этого не обойтись”, - сказал Президент.

В то же время он подчеркнул, что “основной критерий для меня, когда речь заходит об усовершенствовании Основного закона государства, – это мнение людей и уважение и безоговорочное выполнение действующей Конституции”.