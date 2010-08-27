Геращенко удивлена, что суд в деле телеканалов не слушает первоисточники

После заседания Киевского апелляционного админсуда о лишении ТВi и «5 канала» частот сложилось впечатление, что решение суда уже написано.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВi, сказала народный депутат от НУ–НС, председатель ВСК по вопросам расследования цензуры в СМИ Ирина ГЕРАЩЕНКО. По ее словам, поразило то, «что суд не захотел включить аудиозапись скандального заседания Нацсовета и не захотел пригласить свидетелей – членов Нацсовета. Это редкость, когда суд не хочет выслушать первоисточник. Создается впечатление, что решение уже написано».

«Не дай Бог в нашей стране попасть в больницу или в суд. Даже когда за тобой стоят два телеканала, журналисты, которые могут поддержать, очень трудно отстаивать свои позиции. Сегодня суд отказал в просьбе журналистам быть стороной в процессе. Власть, в данном случае суд, хочет исключить журналистов и сделать вид, что речь идет исключительно о бизнес-конфликте. Мы знаем, что власть уже готовит общество к такому вердикту», – считает И.ГЕРАЩЕНКО.

Она также сообщила, что ВСК получила официальный запрос от харьковских коллег – от агентства информации «Правда» – об исчезновении Василия КЛИМЕНТЬЕВА. «Оказывается, он неоднократно предупреждал милицию о слежке, об угрозах и получал отписки. В 2008-2009 годах он жаловался на местную власть, силовые структуры, и не было реакции и тогда. Если есть сигнал, что мешает его расследовать?» – сказала народный депутат.

И.ГЕРАЩЕНКО пожаловалась на неоперативные ответы со стороны государственных органов на запросы народных депутатов. «Как председатель ВСК хочу сказать, что сегодня больше всего жалоб о давлении со стороны силовых структур. На все заявления, по которым мы направили запросы в правоохранительные органы, получаем отписки. Кстати, мы как народные депутаты не получаем или получаем с большим опозданием ответы от СБУ. Мы подождем, возможно, была пора отпусков... »

И.ГЕРАЩЕНКО выразила обеспокоенность смещением акцентов в работе СБУ: «Речь идет не об усилении роли СБУ, а о смещении акцентов. На всех собираются папочки, идет запугивание, давление».

Как сообщал УНИАН, в судебном споре между группой компаний «Интер», Национальным советом Украины по вопросам телерадиовещания и «5 каналом», телекомпанией ТВi и другими относительно законности предоставления последним лицензии на право вещания Киевский апелляционный административный суд во время сегодняшнего заседания отказал в удовлетворении всех шести ходатайств, которые были предоставлены суду со стороны получателей лицензии.

Такие свои решения суд мотивировал в основном «отсутствием оснований для удовлетворения» в связи с необоснованностью либо тем, что на данном этапе судебного следствия удовлетворять отдельные ходатайство не является целесообразным, и они будут рассматриваться позже.

Суд завершил процедуру изучения ходатайств и перешел к рассмотрению апелляционной жалобы по существу.

Следующее заседание суда началось в 9.00 27 августа.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования по иску группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 о выделении ТВi и «5 каналу» частот на вещание.

Телеканал ТВi обжаловал в Апелляционном административном суде Киева это решение суда.