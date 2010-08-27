Герман обещает, что журналисты в «Межигорье» поедут когда-нибудь

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН обещает, что поездка журналистов домой к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в «Межигорье» когда-нибудь состоится.

Об этом она сказала в интервью газете «Сегодня».

Так, отвечая на вопрос, когда произойдет такая поездка (В.ЯНУКОВИЧ на своей последней пресс-конференции предложил журналистам прямо из «Украинского дома» отправиться к нему в гости), А.ГЕРМАН сказала, что надо советоваться с Президентом, когда он сможет принять столько гостей. «Это я была против того, чтобы импровизированно ехать в «Межигорье». Такой визит нельзя организовать за полчаса. Хотя бы потому, что мы не могли привезти журналистов, а затем сказать: «Извините, через пять минут вы должны уйти». Надо, чтобы у Президента было время. Но думаю, когда­нибудь эта поездка произойдет», - подчеркнула она.

Говоря о критике в адрес Президента по поводу количества машин в кортеже, охраны, которая конфликтует с журналистами, и о том, знает ли Президент об этой критике, А.ГЕРМАН отметила, что В.ЯНУКОВИЧ читает все, что о нем пишут. «Он наиболее информированный в Украине человек», - добавила она.

По ее словам, все Президенты мира имеют очень мощную и суровую охрану. «У охраны есть свои инструкции, правила безопасности, и Президент не может тут диктовать свои условия. Это касается и кортежа, и охраны. Поверьте, это тяжело постоянно жить с охраной, но есть вещи, которым нужно подчиниться», - отметила она.

Также А.ГЕРМАН ушла от ответа, рассматривал ли Президент возможность переезда в центр Киева. «Президент имеет свой график. Каждый из нас имеет доступ только к той части графика, в которой он задействован», - ответила она на этот вопрос.

Также А.ГЕРМАН отметила, что не обсуждала с Президентом вопрос, почему он с момента инаугурации ни разу не появлялся на официальных мероприятиях вместе со своей супругой. «У нас не принято обсуждать личные дела Президента. Я уже говорила, что для Президента семья - это святое: он вырос сиротой и очень дорожит своей супругой, детьми. Я бы взяла на себя слишком много, если бы пыталась что­то в этом кому-либо советовать», - подчеркнула замглавы АП.