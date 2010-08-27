Власенко: власть придумала схему недопущения оппозиции к выборам

Народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО считает, что власти разработали схему недопущения областных организаций оппозиционных политических сил к участию в местных выборах.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «2000», сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

В частности, по словам С.ВЛАСЕНКО, эта схема отрабатывается на примере Львовской областной организации ВО “Батькивщина” и ее бывшего руководителя - народного депутата Ивана ДЕНЬКОВИЧА.

«ДЕНЬКОВИЧ полностью интегрирован в политическую орбиту Партии регионов, и все его действия связаны с интересами этой политической силы. Позиция ДЕНЬКОВИЧА наконец выкристаллизовалась: он подал заявление и вступил в коалицию, но обратился в суд с иском о том, что его якобы неправильно освободили от должности председателя ЛОПО “Батькивщина”. Одно время ДЕНЬКОВИЧ «бегал» - то подавал заявление о вхождении в коалицию, то его отзывал, потом заявил, что выходит из “Батькивщины”, потом отозвал и это заявление, после этого вошел в коалицию, впоследствии обратился в суд, чтобы его восстановили руководителем областной организации», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, И.ДЕНЬКОВИЧ и бывший председатель Киевской областной организации “Батькивщины” Владимир МАЙБОЖЕНКО обратились в Печерский райсуд Киева с иском о том, что их якобы незаконно лишили полномочий руководителей областных организаций.

«На протяжении последних трех или четырех лет суды уже не принимали к рассмотрению такие иски, потому что есть конституционная норма, которая запрещает государству вмешиваться в работу общественных организаций, объединений граждан и политических партий. Статья 33 Закона «Об объединении граждан» также дублирует это требование Конституции, ограничивая влияние государства на функционирование общественных организаций и политических партий. Кроме того, есть решение Конституционного суда, есть судебная практика Верховного суда», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

К сожалению, сказал он, оба этих иска были поданы в Печерский районный суд, и оба попали в руки одного судьи, который тут же вынес решение, запретив всем партийным органам во Львовской области осуществлять какие-либо действия.

“Это абсолютно абсурдная ситуация. Своим постановлением судья ВОВК, по сути, парализовал работу объединения граждан, которые, оказывается, сегодня лишены права высказывать свое мнение в отношении бывшего руководителя. То же происходит и в Киевской области. И это уже похоже на определенную схему», - сказал народный депутат.