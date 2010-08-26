Томенко вспомнил, как с Абдуллиным дарил школам молодого Шевченко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО критически отнесся к результатам реставрации музея Тараса Шевченко в Каневе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в свое время в запросе к Президенту Украины просил объяснить концепцию реставрации музея.

Вице-спикер заметил, что весь День Независимости Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и все его спикеры считали своей своего рода обязанностью «снять шапку и кожух» с фигуры великого украинского поэта. «Теоретически, такие шаги можно приветствовать, ведь в действительности идея правильна, но есть серьезные проблемы с ее реализацией», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в свое время он вместе с народным депутатом Александром АБДУЛЛИНЫМ безвозмездно распространили для школ Украины несколько тысяч портретов молодого Тараса Шевченко. А стремление «омолодить» Кобзаря в исполнении команды Президента, по мнению Н.ТОМЕНКО, радует только с формальной точки зрения. «Идеологически наши предложения пятилетней давности сегодня цитируются Президентом и его командой, но это радует только с формальной точки зрения», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он заметил, что, в частности, история с реконструкцией обновленного Дома-музея Тараса Шевченко в Шевченковском национальном заповеднике в Каневе, по оценке большинства специалистов, дает основания говорить о том, что «если одно время Тарас Шевченко мечтал построить себе настоящий украинский дом на родине и даже нарисовал его план, то в Каневе для него построили, скорее, бизнес-офис».

Еще более опасной назвал Н.ТОМЕНКО концепцию, озвученную в последних выступлениях Президента, - превращение Тараса Шевченко в «любимца известных художественных салонов... тогдашней России».

«Если так дальше пойдет, то вскоре услышим, в частности, от Президента, что Шевченко был не просто «культовой фигурой в Российской империи», но и главным российским «тусовщиком» и большим другом российских царей», - заметил Н.ТОМЕНКО.

«Думаю, достаточно перечитать произведения поэта, чтобы сделать вывод, что нынешнее рисование образа нового Шевченко может грустно закончиться для самого Шевченко», - добавил он.