Какие события в политике Украине заслуживают стать анекдотами?

Еженедельник «Комментарии:» реализует спецпроект «Независимая Украина в анекдотах».

Изобретение «кравчучек», блокирование послом ЮАР строительных работ на территории, прилегающей к помещению посольства, дипломатический скандал из-за окна в квартире Леонида КУЧМЫ, проект постановления об освобождении от НДС операций…по обрезанию. Эти и другие курьезные события, по мнению еженедельника «Комментарии:», заслуживают того, чтобы быть включенными в «избранные» анекдоты из украинской жизни времен независимости.

В общей сложности журналисты издания отобрали 190 таких анекдотов, по 10 на каждый год истории независимой Украины.

Так, приметным для 1991 года является эпизод, когда Закарпатская область и Крым решили перейти на свое время, отличающееся от киевского (центральноевропейское и московское соответственно). На Закарпатье, пишут «Комментарии:», механизм перевода часов получил максимально гротескные формы: в Виноградовском районе в трех соседних селах - Королёво, Веряца и Черная – определяли время, соответственно, по Риму, Москве и Ужгороду.

В 1992 году, после того, как были установлены новые государственные символы Украины, популярность обретает анекдот: «Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект изменения внешнего вида герба. На гербе будет изображен президент Кравчук, обвитый Плющем, на голове у него будет Кучма, над головой - Хмара, а промеж ног - Пинзеник».

В 1993 году в режиме секретности в одном из дворцов культуры города Макеевка проходит восстановительный съезд Коммунистической партии Украины. Первыми его место проведения вычисляют члены Молодежного союза «Промени чучхе», которые требуют от поэта-коммуниста Бориса ОЛИЙНЫКА (который перед этим написал книгу «Князь тьмы» о Михаиле ГОРБАЧЕВЕ) написать книгу «Князь света» о великом вожде товарище Ким Ир Сене.

В 1994 году «влипает в историю» экс-премьер Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ, который скрывается в Израиле от преследований со стороны правоохранительных органов. За время его отсутствия версия следствия попадает в школьные учебники истории, хотя после возвращения на родину Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ добивается изъятия из школ учебников, в которых он представлен в невыгодном свете. Впрочем, как считают «Комментарии:», это был единственный шанс для экс-премьера оставить свой след в учебниках.

В 1995 году посол ЮАР в Украине Деон ван АНЧУР заблокировал дорогу бульдозерам своим «Мерседес-Бенцем». Это было сделано в знак протеста против решения городской власти Киева проложить хайвей через парковочную площадку жилищно-офисного центра «Макулан», в котором располагается и посольство ЮАР. «Было прекрасно устоять перед бульдозерами, - заявил посол корреспонденту “Нью-Йорк Таймс”. — Мэр свирепствовал, а я сохранял хладнокровие».

Деятельность Павла ЛАЗАРЕНКО в должности премьера в 1996-1997 гг. нашла отзыв в загадке: «Вопрос: какие две политических силы в Украине исповедуют лозунг «Все и немедленно»? Ответ: УНА-УНСО и Павел Иванович».

В 1998 году внимание украинцев, как и всего мира, было приковано к скандалу Клинтон-Левински. А Хмельницкая кондитерская фабрика даже выпустила конфеты «Моника». Об этом событии сообщили агентство Associated Press и ряд американских и канадских газет.

В 1999 году начала свою триумфальное шествие по миру пальма Мерцалова, которая считается главным символом Донецкой области. В том году копия этого артефакта (оригинал хранится в Санкт-Петербурге в музее горного института) была установлена возле донецкого выставочного центра «Экспо-Донбасс». Тогда же Донецкий облсовет утвердил герб области, центральным элементом которого стала пальма Мерцалова.

В 2000 году СБУ разоблачила попытку государственного переворота. Страшными «заговорщиками» оказались несколько военных пенсионеров из Союза советских офицеров, которые якобы планировали «поход на Киев» с целью свержения законного правительства. Комичность ситуации осознал даже Президент Леонид КУЧМА, который заявил, что СБУ слишком поторопилась и преувеличила масштабы этого «незначительного события».

С 2001 года вся страна начала цитировать тогда еще губернатора Донецкой области Виктора ЯНУКОВИЧА, который по итогам предыдущего года стал «Человеком года» в номинации «региональный лидер». Именно на вручении этой награды во дворце «Украина» довольный Виктор Федорович выразил сущность своей малой родины почти сакраментальной фразой, правда, упакованной в обертку блатного жаргона: «Донбасс порожняк не гонит».

В 2002 году Украина и ее Тогдашний президент создали достаточно много хлопот западным дипломатам, даже заставив их прибегнуть к филологическим изворотам. Как известно, в то время Л.КУЧМА неофициально находился в международной изоляции из-за скандала с убийством журналиста Георгия Гонгадзе, поэтому на саммите НАТО в Праге его не ждали. Согласно протоколу на заседаниях украинский Президент должен был сидеть рядом с Президентом США Джорджем БУШЕМ и британским премьером Тони БЛЕРОМ (в соответствии с традиционной расстановкой по английскому алфавиту). Во избежание этого, организаторам саммита пришлось рассадить лидеров по французскому алфавиту. Так Л.КУЧМА оказался в буквальном смысле крайним — справа от украинского лидера сидел турецкий Президент Ахмед СЕЗЕР, а справа уже никого не было.

В 2003 году, когда Киев и Москва конфликтовали по поводу косы Тузла, в Виннице выпустили стиральный порошок, предназначенный для стирки мужской армейской одежды с учетом стандартных требований армий НАТО. Порошок имел название «Тузла». На пачке была надпись: «Тузла - ценности, которыми не поступаются».

в 2004 году Инна БОГОСЛОВСКАЯ, подав в отставку с должности председателя Госкомпредпринимательства, попыталась объяснить украинцам, что такое «азаровщина». «Азаровщина» - это: 1) неуважение к гражданам собственной страны и нелюбовь к самой Украине, отсутствие веры в ее силы; 2) отсутствие системного подхода, проектного мышления и работа в постоянном состоянии «аврала», тушения пожара; 3) распоряжение бюджетными деньгами, как своими собственными; 4) полное пренебрежение законом; 5) двойные стандарты и ханжество; 6) воинственное невежество, признание только собственной правоты; 7) отказ от честной и открытой групповой работы в пользу лжи, манипуляций людьми, угроз и шантажа», — говорилось в открытом заявлении И.БОГОСЛОВСКОЙ. Впрочем, отмечают «Комментарии:», все эти жесткие обвинения не помешали Инне Германовне позже быть избранной депутатом по списку Партии регионов или проголосовать за премьерство Н.АЗАРОВА.

Среди анекдотических событий «помаранчевой эры» «Комментарии:» в частности назвали дипломные страсти Романа ЗВАРИЧА, «Мерседес» с массажными креслами руководителя «Нафтогаза Украины» Алексея ИВЧЕНКО, запрет прокуратуры Бережанского района Тернопольской области на продажу презервативов в доступных местах или новое прочтение аббревиатуры ФЭД, которое Харьковский машиностроительный завод вынужден был придумать по требованию СБУ.