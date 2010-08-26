Киевский губернатор возобновляет программу «Школьный автобус»

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК вручил педагогам четыре школьных автобуса.

Как передает корреспондент УНИАН, школьные автобусы получили Вышгородский, Иванковский, Бориспольский, Полесский районы Киевской области.

В интервью журналистам перед церемонией вручения А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что Киевская областная власть приняла решение возобновить программу «Школьный автобус», ведь в прошлом году ни одна школа Киевской области не получила школьный автобус при необходимости свыше ста автобусов на регион.

А.ПРИСЯЖНЮК пообещал, что сегодняшние автобусы являются лишь первым шагом, и в течение сентября-октября районы получат еще десять автобусов за счет областного бюджета.

Также губернатор надеется привлечь к реализации программы «Школьный автобус» средства меценатов. «Я сделаю это собственным примером: 1 сентября в Счастливом (Бориспольский район) от имени меценатов вручу школьный автобус», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, подчеркнув, что ставит задачу перед всеми главами райгосадминистраций и мэрами городов найти меценатские средства и подарить своему району школьный автобус еще в этом году.

А.ПРИСЯЖНЮК надеется решить проблему школьных автобусов за ближайшие несколько лет. «К сожалению, за один год мы эту проблему не решим. На это понадобится два-три, а то и четыре года – в зависимости от объема бюджета», - сказал он.