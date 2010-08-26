Ежель поведал россиянам, как Украина будет сотрудничать с НАТО

Развитие дальнейшего сотрудничества с НАТО в военной сфере в условиях внеблоковости Украины не несет обязательств по присоединению к системе коллективной безопасности и является сугубо прагматичным и практичным.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» (центральный печатный орган Минобороны РФ – УНИАН) заявил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Он отметил, что сегодня военное сотрудничество с НАТО приведено в соответствие с Законом «О принципах внутренней и внешней политики» и основными положениями послания Президента Украины к украинскому народу.

«Вооруженные силы Украины в своих отношениях с НАТО реализуют принцип последовательности и преемственности, сосредотачиваясь на прагматическом сотрудничестве. В планах военного сотрудничества Украина – НАТО на 2010 год оставлены только те мероприятия, которые имеют практическую пользу для наших Вооруженных сил и не связаны с тематикой членства в Альянсе», - заявил М.ЕЖЕЛЬ.

Как подчеркнул министр, главной целью сотрудничества с НАТО в военной сфере является развитие ВСУ в соответствии с лучшими мировыми стандартами.

Среди основных направлений военного сотрудничества с Альянсом М.ЕЖЕЛЬ назвал оборонное планирование, развитие оперативных возможностей, участие в международных операциях по урегулированию кризисов во исполнение международных обязательств Украины.

По словам министра, в современных условиях критерии боеготовности ВСУ являются такими же, как в странах Европы и НАТО: способность выполнять конституционный долг, поддерживать региональную безопасность путем участия в международных операциях по урегулированию кризисов, а также надлежащая взаимосовместимость.

«Мы планируем продолжить привлечение украинских военных к международным миротворческим операциям в Косово и Афганистане, Тренировочной миссии в Ираке, антитеррористической операции «Активные усилия» как инструмента предотвращения угроз европейской безопасности», сообщил М.ЕЖЕЛЬ.

Таким образом, резюмировал он, «развитие дальнейшего сотрудничества с НАТО в военной сфере в условиях внеблоковости Украины не несет обязательств по присоединению к системе коллективной безопасности и является сугубо прагматичным и практичным».