В БЮТ увидели, что реклама сигарет становится особенно навязчивой

Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) настаивает на обязательном включении в повестку дня осенней сессии Верховной Рады Украины законопроекта № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)».

Об этом Д.ВЕТВИЦКИЙ, который является одним из авторов законопроекта, сообщил УНИАН.

«Я буду инициировать обращение к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ в сентябре, сразу же после открытия осенней сессии, с требованием включить этот законопроект для рассмотрения в сессионном зале», – сказал депутат.

Д.ВЕТВИЦКИЙ напомнил, что законопроект был разработан и внесён в Верховную Раду в сентябре 2009 года. «Все сроки, законодательно предусмотренные для вынесения проекта закона на голосование, истекли. А за время, пока наш документ пролежал в столе, появились новые виды рекламы табака – особо назойливые и навязчивые. Нельзя не замечать так называемых дегустаций сигарет, которые проводятся непосредственно в местах их продажи. С помощью всевозможных акций, «уникальных» предложений, обещаний призов, маркетинговых исследований и т. д. покупателям буквально вкладывается в руки очередная пачка сигарет. Более того, теперь такие промоутеры сигарет повсюду – в кафе, ресторанах, на пляжах, просто на улицах», – пояснил он.

По его мнению, такая активная деятельность табачных компаний и торговцев не только способствует популяризации курения, но и усложняет жизнь тем, кто бросил курить.

Д.ВЕТВИЦКИЙ считает, что рекламщики табачных изделий в основном привлекают к таким рекламным акциям молодёжь. «Получается, что дети продают сигареты детям! Таким образом, сигареты становятся естественным атрибутом жизни вчерашних школьников и служат ещё одним методом распространения курения, ведь сложно продавать то, чего не пробовал. Наш законопроект сможет решить эту проблему, поэтому не считаю возможным медлить с его голосованием», – уверен депутат.

«Этот законопроект инициировали 15 депутатов из разных парламентских фракций, поэтому я рассчитываю, что он найдёт значительную поддержку в зале и станет своеобразным тестом на ответственность и соответствие предвыборных лозунгов поступкам», – резюмировал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, законопроект № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)» был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 24 сентября 2009 года по инициативе депутатов фракции Партии регионов (Юрий МИРОШНИЧЕНКО, Владислав ЛУКЬЯНОВ, Анна ГЕРМАН, Татьяна БАХТЕЕВА, Елена БОНДАРЕНКО, Нестор ШУФРИЧ), НУ–НС (Леся ОРОБЕЦ, Владислав КАСЬКИВ, Андрей ПАРУБИЙ), КПУ (Александр ГОЛУБ, Евгений ЦАРЬКОВ) и БЮТ (Олег ЛЯШКО, Андрей ШЕВЧЕНКО, Евгений СУСЛОВ, Д.ВЕТВИЦКИЙ).

Законопроект был одобрен комитетами ВР по вопросам здравоохранения, а также свободы слова и информации, но не был вынесен в сессионный зал для голосования.

Проектом закона, в частности, предлагается запретить любую рекламу табачных изделий, а также рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми эти изделия выпускаются.

Законопроект предлагает запретить рекламу табачных изделий в сети Интернет, а также проведение любых промоакций, бесплатной раздачи, в том числе для маркетинговых исследований и дегустации, а также обмена табачных изделий на другие товары, работы и услуги.

Также должны исчезнуть все смс-сообщения, электронные рассылки, почтовые листы, вкладки в пачки, которые часто использовались в рекламных и акционных целях производителями.

Кроме того, предполагается запретить спонсорство телевизионных и радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, кроме рекламы в специализированных изданиях и на специализированных выставочных мероприятиях.

Штраф за нарушение перечисленных норм предусматривается в размере от 30 до 50 тыс. грн. за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.

Напомним, что 15 марта 2006 года Украина ратифицировала Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохраненияпо борьбе против табака, в рамках которой в течение 5 лет после вступления в силу Рамочной конвенции (т. е. не позже чем 4 сентября 2011 года) должен быть введен полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий.