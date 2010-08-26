Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО уверен в том, что федерализм Украине в ближайшее время не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я уверен, сегодня нет больших сил у тех, кто хотел бы Украину разделить... Настоящие дезинтеграторы в Украине появятся не скоро", - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

При этом эксперт пояснил, что такого развития событий не допустят и отечественные олигархи. "Собственность наших олигархов размазана по всей Украине. Поэтому эта группа заинтересована в единстве, чтобы Украина состоялась как единое государство. Пока эти люди не заинтересованы в расколе - будет все не так плохо... Вот теперь представьте какие-то сепаратистские действия. Это невозможно", - считает В.НЕБОЖЕНКО.