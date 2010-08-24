Клинтон: США гордятся тем, что являются партнером Украины

Соединенные Штаты Америки всегда поддерживали Украину и народ Украины со времен обретения независимости и продолжат поддерживать на пути достижения всех преимуществ демократии и тех благ, которые она несет.

Об этом говорится в переданном УНИАН посольством США поздравлении Государственного секретаря США Хиллари КЛИНТОН с Днем Независимости Украины.

“Поздравляю всех украинцев с Днем Независимости и желаю хорошего праздника. 24 августа этого года вы отмечаете 19-летие Независимости Украины и отдаете дань уважения ценностям, которые разделяют не только украинцы, но и американцы”, - отметила Госсекретарь США.

Она напомнила, что “имела честь посетить Украину в июле”. “Я встретилась с вашим Президентом, министром иностранных дел, студентами вузов, многими другими, кто готов делиться своими идеями и талантами со своей страной. Значительное продвижение, которого достигла ваша страна за небольшой промежуток времени, свидетельствует о решительности, настойчивости и силе духа украинского народа. Соединенные Штаты гордятся тем, что являются вашим партнером. Мы знаем, что вы будете продолжать с тем же упорством и добросовестностью работать над защитой и укреплением ваших демократических институтов, развитием гражданского общества, распространением прозрачных рынков, что заложит фундамент стабильного и богатого будущего”, - говорится в поздравлении.

Х.КЛИНТОН также отметила, что на протяжении следующего года “наше стратегическое партнерство позволит углубить сотрудничество между нашими странами в широком спектре отраслей, где мы уже работаем – торговля, инвестиции, экономический рост; энергетическое сотрудничество; политический диалог, верховенство права; региональная безопасность и территориальная целостность. Мы также будем искать пути расширения контактов и обменов между нашими людьми”.