Добкин собрался на выборы
10:27, 24 августа 2010Политика
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Губернатор хочет баллотироваться в депутаты
Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН на будущих местных выборах будет баллотироваться в депутаты Харьковского областного совета по мажоритарному округу в городе Харькове.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о формате своего участия в будущих выборах.
М.ДОБКИН отметил, что этот вопрос будут решать делегаты областной конференции Партии регионов, но подчеркнул, что хочет работать в областном совете.
«Я думаю: если мои коллеги по партии меня поддержат, то я буду испытывать силы и зарегистрируюсь кандидатом в Харьковскую областные совет по мажоритарному округу в Харькове», - сказал М.ДОБКИН.
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