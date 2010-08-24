Добкин собрался на выборы

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН на будущих местных выборах будет баллотироваться в депутаты Харьковского областного совета по мажоритарному округу в городе Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о формате своего участия в будущих выборах.

М.ДОБКИН отметил, что этот вопрос будут решать делегаты областной конференции Партии регионов, но подчеркнул, что хочет работать в областном совете.

«Я думаю: если мои коллеги по партии меня поддержат, то я буду испытывать силы и зарегистрируюсь кандидатом в Харьковскую областные совет по мажоритарному округу в Харькове», - сказал М.ДОБКИН.