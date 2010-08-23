Герман: Украина намерена вернуть наследие Шевченко из РФ и Казахстана

Украина намерена вернуть культурное наследие Тараса Шевченко из России и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН в Каневе Черкасской области на открытии музея Тараса Шевченко.

По ее словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал переговоры с Россией и Казахстаном о передаче культурного наследия и аутентичных вещей поэта в его музей.

Как сказала А.ГЕРМАН, экспозиция музея Т.Шевченко в Национальном Шевченковском заповеднике достаточно бедна, очень многие художественные произведения и личные вещи находятся в России, где проживал поэт, и в Казахстане, где он находился в ссылке.

Как заявила А.ГЕРМАН, возвращение этих вещей проводится в рамках подготовки к совместному празднованию с Россией 200-летия со дня рождения Т.Шевченко.