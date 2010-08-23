Кравчук: в Украине до сих пор нет политической элиты

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что сейчас Украина значительно уступает в развитии Российской Федерации.

"Она (Россия) нас переигрывает, и сейчас переигрывает. Она свои стратегические задания решает, а мы делаем вид, что мы их решаем", - сказал он в интервью ICTV в воскресенье вечером.

Кравчук выразил уверенность, что в Украине до сих пор нет украинской элиты, а вместо нее - мощные политические корпорации. Именно поэтому на Востоке страны украинцы тянутся к России, а на Западе больше стремятся к Европе.

"Хватит издеваться над людьми, над независимостью, над Украиной. Нужно действовать по совести, по чести, и придерживаться закона", - заявил экс-президент.