Кравчук: в Украине до сих пор нет политической элиты
00:00, 23 августа 2010Политика
2473 0
или Почему нас переигрывает Россия
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что сейчас Украина значительно уступает в развитии Российской Федерации.
"Она (Россия) нас переигрывает, и сейчас переигрывает. Она свои стратегические задания решает, а мы делаем вид, что мы их решаем", - сказал он в интервью ICTV в воскресенье вечером.
Кравчук выразил уверенность, что в Украине до сих пор нет украинской элиты, а вместо нее - мощные политические корпорации. Именно поэтому на Востоке страны украинцы тянутся к России, а на Западе больше стремятся к Европе.
"Хватит издеваться над людьми, над независимостью, над Украиной. Нужно действовать по совести, по чести, и придерживаться закона", - заявил экс-президент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter