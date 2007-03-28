Янукович считает, что Тимошенко сама виновата

Вхождение депутатов из оппозиционных фракций в коалицию спровоцирован деструктивной позицией Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мненике журналистам выразил В.ЯНУКОВИЧ по окончании встречи с ЮЩЕНКО в Секретариате Президента по результатам его визита в Брюссель.

«Действия депутатов были спровоцированы деструктивной позицией лидера оппозиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как пример он привел требования Ю.ТИМОШЕНКО к своим депутатам писать вроде бы добровольные заявления о досрочном прекращении полномочий и другое.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что у этих депутатов «есть желание конструктивно работать». По его словам, эти депутаты хотят иметь в парламенте инструмент выражения своей позиции. Отвечая на вопрос журналистов, как он реагирует на заявления Президента о нелегитимности парламентской коалиции в случае вхождения в нее депутатов по персональным заявлениям, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что «это вопрос спорный». Он отметил, что такие инициативы депутатов «не дают сигнала на объединенные действия». Однако вместе с тем, по словам В.ЯНУКОВИЧА, по другому надо относиться к инициативам лидера оппозиции.