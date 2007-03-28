Ющенко и Янукович обсудили подготовку нового соглашения между Украиной и ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудили подготовку нового соглашения между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил В.ЯНУКОВИЧ по окончании встречи с В.ЮЩЕНКО в Секретариате Президента, где обсуждались результаты визита главы правительства в Брюссель.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что они обменялись мнениями, как координировать работу Министерства иностранных дел, Секретариатов Президента и Кабмина.

Премьер также сообщил, что были обсуждены механизмы гармонизации действий власти. «У нас есть общие точки зрения относительно этого», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Брюсселе официально начались переговоры между Украиной и ЕС о новом усиленном соглашении, которое должно заменить действующее сейчас соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого истекает в начале 2008 года.

2 апреля начнется второй раунд переговоров о новом соглашении между Украиной и ЕС.