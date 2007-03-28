Семья Кравченко будет добиваться расследования гибели экс-министра

Семья экс-министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко намерена добиваться справедливого расследования его гибели.

Об этом в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» от 28 марта сказала его дочь Ирина КРАВЧЕНКО.

Она отметила, что тактика действий пока не определена. На сегодня с юристами обсуждается возможность обжалования решения Генеральной прокуратуры о закрытии дела о гибели ее отца в суде.

И.КРАВЧЕНКО считает закрытие дела о расследовании смерти отца политической акцией, выгодной тем, кто сейчас находится у власти.

«Я считаю закрытие дела политической акцией. Это выгодно всем, кто сейчас у власти», - сказала она.

По словам И.КРАВЧЕНКО, разбираться в истинных причинах смерти Ю.Кравченко никто не желает. «Нашу семью (у Юрия Кравченко остались жена и две дочери) даже не ознакомили с выводами экспертиз, которые проводились в рамках расследования уголовного дела о его гибели. Следователь сказал, что нам не положено видеть эти документы», - добавила она.

На вопрос, оказывалось ли давление на семью после смерти Ю.Кравченко, его дочь ответила: «А как еще можно оценить ситуацию, которая сложилась с его похоронами? Вначале нам отказали в месте на Байковом кладбище (решить этот вопрос удалось лишь после личного вмешательства экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО). Потом тогдашний министр внутренних дел не разрешил организовать прощание с отцом в клубе МВД. И это притом, что отец сделал для украинской милиции! А также приказал убрать портрет Юрия Кравченко с аллеи министров внутренних дел…».

Справка УНИАН. Ю.Кравченко был найден утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом мертвым с огнестрельными ранениями. 4 марта на 10.00 он был вызван на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. На месте гибели Ю.Кравченко была найдена предсмертная записка.

24 мая 2005 года Генпрокуратура обнародовала заключение, что самоубийство - это окончательная причина смерти Ю.Кравченко и закрыла дело о его гибели.

Позднее, 21 июля в 2006 г., генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генеральная прокуратура возобновила расследование уголовного дела о гибели Ю.Кравченко.

Между тем 31 января 2007 года Генпрокуратура опять закрыла уголовное дело, возбужденное в связи с самоубийством экс-министра внутренних дел Украины.

Как объяснил А.МЕДВЕДЬКО 27 февраля, по делу были проведены все необходимые следственные действия и соответствующие экспертизы, которые дали основания следователю прийти к заключению, что по делу отсутствует событие преступления, а потому оно должно быть закрыто.