Ющенко сказал Чейни, когда будет новое правительство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и вице-президент США Ричард ЧЕЙНИ обсудили возможность сотрудничества Украины и США в сферах ядерной энергетики и энергосбережения.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в этом контексте в ходе встречи в Вильнюсе В.ЮЩЕНКО, в частности, проинформировал Р.ЧЕЙНИ о принятой украинским правительством энергетической стратегии.

В целом во время встречи, длившейся полтора часа, стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности относительно двусторонних отношений Украины и США, торгово-экономического сотрудничества. Большое внимание было уделено внутриполитической послевыборной ситуации в Украине. Глава Украинского государства высказал свое виденье формирования демократической коалиции, отметив, что оптимистично смотрит на сроки создания ее и правительства. По убеждению В.ЮЩЕНКО, сегодня есть все основания утверждать, что уже в июне Украина будет иметь новое правительство. Президент также сообщил, что уже встречался с победителями парламентских выборов, и в ближайшее время планирует провести еще одну встречу с лидерами партий и блоков – участниками будущей коалиции.

Говоря о двусторонних украинско-американских отношениях, В.ЮЩЕНКО заявил, что Украина высоко ценит уровень стратегического партнерства, сложившийся между нашими странами, и все шаги, которые делаются для его повышения.

В свою очередь, Р.ЧЕЙНИ подчеркнул, что США поддерживает демократический выбор Украины, и в дальнейшем будет поддерживать наше государство на пути реформ и евроатлантической интеграции.

В ходе разговора Президент Украины и вице-президент США, кроме того, затронули тему региональной политики, в частности разрешение Приднестровского конфликта и проведение Саммита ГУАМ, который пройдет в Киеве в конце мая.

Стороны также обсудили пакет вопросов внешней политики. В этом контексте Президент Украины отметил, что евроатлантический курс нашего государства остается неизменным.

Говоря об украинско-российских отношениях, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером Украины. Украинские власти, отметил он, заинтересована в развитии с нашим северным соседом добрососедских взаимовыгодных двусторонних отношений, и будет делать все для их развития.

Глава Украинского государства и вице-президент США также говорили о будущем визите в Украину Президента США Джорджа БУША.

С украинской стороны участие во встрече также приняли министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК и глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК.