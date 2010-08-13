Тернопольская "Батькивщина" обвиняет "Свободу"

Тернопольская областная организация ВО «Батькивщина» обвиняет ВО «Свобода» в приписывании себе чужих заслуг. Как говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте областной организации ВО «Батькивщина», представителей партии возмутил распространенный представителями «Свободы» пресс-релиз, в котором они «приписывают себе заслуги по возобновления выдачи разрешений на установление индивидуального отопления в Тернополе». «Следует объяснить людям, что отношение к проекту решения о предоставлении разрешения на установление индивидуального отопления в квартирах брехливая партия ВО «Свобода» вообще не имеет. Данное решение было инициировано, подготовлено и вынесено на рассмотрение сессии городского совета главой постоянной комиссии городского совета по вопросам ЖКХ, благоустройства и чрезвычайных ситуаций Юрием ВЕРЕСКОМ, который является депутатом от партии ВО «Батькивщина». Чтобы привязать свое имя к проекту, «большой» популист от партии ВО «Свобода» Игорь ДУЛЕБА внес поправку во время рассмотрения данного вопроса к названию данного документу, хотя и дураку понятно, что такая поправка никоим образом не изменила сути вопроса», – отмечается в заявлении.

При этом представители ВО «Батькивщина» указывают, что «грязный обман и присвоение чужих лавр за последние два года вошли в ежедневную привычку провластной в нашей области партии ВО «Свобода», тогда как «отчет о работе их команды на благо края за год жители Тернопольской области так и не услышали».

Как сообщал УНИАН, 10 августа Тернопольский городской совет возобновил выдачу разрешений на установление индивидуального отопления.