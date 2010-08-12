Если бы в августе состоялись парламентские выборы (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в начале августа, то первые три места в Киеве заняли бы ВО “Батькивщина”, партия “Сильная Украина” и Партия регионов.

Об этом сообщает “Украинське демократичне коло”, которое по заказу Института политики 26 июля – 1 августа 2010 года провело опрос киевлян.

По результатам этого опроса, если бы парламентские выборы проводились в начале августа 2010 года, то киевляне в наибольшей степени поддержали бы Всеукраинское объединение “Батькивщина” – за эту политсилу готовы проголосовать 23,3% киевлян, которые уверены, что будут принимать участие в голосовании. За политическую партию “Сильная Украина” готовы проголосовать 17,5%, за Партию регионов – 12,9%, за партию “УДАР” Виталия КЛИЧКО – 8,8%, за политическую партию “Фронт Перемен” – 7,4%, за Народную партию – 4,1%, за ВО “Свобода” – 3,9%, за Коммунистическую партию Украины – 2,5%, за партию “Гражданская позиция” – 2,4%, за партию “Наша Украина” – 0,9%, за Украинскую народную партию – 0,8%, за Партию “За Украину!” – 0,6%, за Социалистическую партию Украины – 0,6%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины – 0,3%, за партию “Единый Центр” – 0,2%, за другую партию или блок – 2,4%. Против всех проголосовали бы 5,5% киевлян, не смогли определиться 5,9% опрошенных.

По данным социологов, в начале августа 2010 года количество киевлян, уверенных, что будут принимать участие в парламентских выборах, составляло 63,4%.

Кроме того, если бы в начале августа 2010 года проводились выборы Президента Украины, то киевляне в наибольшей степени поддержали бы Юлию ТИМОШЕНКО. За нее выразили готовность проголосовать 23,9% киевлян, которые уверены, что будут принимать участие в голосовании. При этом за Сергея ТИГИПКО проголосовали бы 19,4% киевлян, за Виктора ЯНУКОВИЧА – 17,6%, за Арсения ЯЦЕНЮКА – 10,6%, за Анатолия ГРИЦЕНКО – 3,8%, за Олега ТЯГНИБОКА – 2,3%, за Владимира ЛИТВИНА – 2,1%, за Петра СИМОНЕНКО – 1,8%, за Виктора ЮЩЕНКО – 1,2%. Против всех проголосовали бы 8,3% респондентов, а 9% колебались с ответом.

В начале августа 2010 года количество киевлян, уверенных, что будут принимать участие в президентских выборах, составляло 65,3%.

*** Выборочная совокупность представляет взрослое население Киева. По месту жительства опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает ±3,1%.