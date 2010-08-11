БЮТ попробует уговорить нардепов подложить свинью Азарову

Блок Юлии Тимошенко призывает Верховную Раду поддержать инициативу о введении моратория на повышение цен на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО.

«Мы требуем сразу, как только начнется очередная сессия Верховной Рады, безотлагательно рассмотреть этот законопроект и ввести мораторий на повышение цен на газ, который потребляет население», - сказал он.

О.ЛЯШКО напомнил, что БЮТ и партия «Батькивщина» также обратились в Окружной административный суд Киева, где обжаловали решение о повышении цен на газ для населения.

Он считает, что нет никакого экономического обоснования для повышения цен на газ, который потребляет население. По информации депутата, ежегодно в Украине добывается более 21 млрд. кубометров газа собственной добычи, себестоимость которого составляет 180 грн. за тысячу кубометров. Граждане Украины потребляют 18 млрд. кубометров.

«Почему украинцы должны платить по 800-900 грн. за тысячу кубометров?» - возмутился народный депутат.

«На бытовое потребление идет газ украинской добычи, а не российский газ, и поэтому устанавливать цены на газ, который потребляют граждане в быту, на уровне мировых нет никакой необходимости», - заявил депутат от БЮТ.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и для предприятий теплоэнергетики, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение населения.

В апреле 2011 года правительство планирует провести второй этап повышения тарифов на газ для населения.