Аграрный фонд успокаивает, что в Украине цены на хлеб не вырастут

В Украине цены на хлеб не вырастут, поскольку Аграрный фонд имеет достаточные остатки зерна урожаев 2007-2009 годов в размере 1,1 млн. тонн и в ближайшие 2-3 месяца сформирует необходимый зерновой фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора Аграрного фонда Украины Александр ЛАВРИНЧУК.

По его словам, для сдерживания цен на хлеб на внутреннем рынке Аграрному фонду Украины необходимо сформировать государственный интервенционный фонд в размере 5 млн. тонн зерна.

«По подсчетам экспертов, для поддержания цены на социальные сорта хлеба Аграрному фонду придется в месяц выбрасывать на рынок около 40 тыс. тонн зерна. Это не такое уж большое количество. Агарный фонд имеет более 6 млрд. грн., поэтому собственных средств на формирование государственного интервенционного фонда будет достаточно», – сказал А.ЛАВРИНЧУК.

Кроме того, он добавил, что во время встречи с зернотрейдерами была достигнута договоренность о том, что землетрейдеры должны уменьшить объемы закупок зерна с целью стабилизации ценовой ситуации.