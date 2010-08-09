Табачник хочет окончательно вернуть вступительные экзамены

Проект закона «О высшем образовании», подготовленный в Министерстве образования и науки Украины, предусматривает подчинение этому министерству всех украинских высших учебных заведений (кроме военных) и возвращение вступительных экзаменов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

По его словам, в соответствии с разработанным законопроектом, планируется, что прием в высшие учебные заведения будет осуществляться по результатам внешнего независимого оценивания с учетом среднего балла государственного документа о полном общем среднем образовании и балла высшего учебного заведения.

«Таким образом, наряду с тестированием планируется применение вступительных экзаменов или собеседований на уровне высшего учебного заведения. Это гарантированно приведет к возвращению «чемоданов с деньгами» и «телефонного права» в высших учебных заведениях во время вступительной кампании и практически закроет дорогу для талантливой и одаренной молодежи путь в вузы», - отметил А.ЧЕРНЫХ.

Также он сообщил, что, среди прочего, МОН предлагает ввести такие уровни высшего образования - младший специалист, бакалавр, магистр. Кроме того, будут введены уровни доктора философии и доктора наук.

А.ЧЕРНЫХ рассказал, что законопроектом предусматривается определение таких типов высших учебных заведений – университет, академия, колледж, профессиональный колледж с четко очерченными количественными параметрами относительно их создания. Институты могут существовать лишь как структурные подразделения. Также ликвидируются уровни аккредитации (І-ІV) высших учебных заведений.

«МОН также предлагает увеличить срок обучения по образовательно-квалификационному уровню магистра до полутора-двух лет, а в аспирантуре по образовательно-квалификационному уровню доктора философии - с трех до четырех лет. Будет установлен срок обучения в докторантуре по образовательно-научному уровню доктора наук - три года», - отметил А.ЧЕРНЫХ

По его информации, проект закона «О высшем образовании» (новая редакция) планируется к рассмотрению на расширенном заседании Кабинета министров Украины 27 августа.