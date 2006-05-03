Тимошенко и Мороз возвели напраслину на Секретариат?
Лидеры СПУ и БЮТ официально не просили о содействии - источник
Официального обращения в Секретариат Президента Украины от лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и лидера СПУ Александра МОРОЗА по поводу встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО не было. Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента.
“Документального официального обращения в Секретариат не было”, - сообщил источник.
Собеседник агентства отметил, что в документальной службе Секретариата зарегистрировано только письмо лидеров этих двух политических сил от 11 апреля, где отмечается важность создания Коалиции демократических сил.
“В этом документе речь не идет о встрече вообще”, - подчеркнул источник.
Как сообщал УНИАН, для обсуждения вопроса о создании Коалиции демократических сил председатель Социалистической партии Украины А.МОРОЗ и лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО в совместном письме предложили Президенту Украины В.ЮЩЕНКО встретиться не позже 5 мая.
Также в письме отмечается, что “попытка организовать такую встречу через Секретариат Президента Украины результата не дала”.
Напомним, сегодня В.ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным рабочим визитом в Литву.