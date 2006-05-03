Тимошенко и Мороз возвели напраслину на Секретариат?

Официального обращения в Секретариат Президента Украины от лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и лидера СПУ Александра МОРОЗА по поводу встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО не было. Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента.

“Документального официального обращения в Секретариат не было”, - сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что в документальной службе Секретариата зарегистрировано только письмо лидеров этих двух политических сил от 11 апреля, где отмечается важность создания Коалиции демократических сил.

“В этом документе речь не идет о встрече вообще”, - подчеркнул источник.

Как сообщал УНИАН, для обсуждения вопроса о создании Коалиции демократических сил председатель Социалистической партии Украины А.МОРОЗ и лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО в совместном письме предложили Президенту Украины В.ЮЩЕНКО встретиться не позже 5 мая.

Также в письме отмечается, что “попытка организовать такую встречу через Секретариат Президента Украины результата не дала”.

Напомним, сегодня В.ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным рабочим визитом в Литву.