В ГПУ заявляют, что Голомшу понизили по собственному желанию

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что бывшего заместителя генерального прокурора Николая ГОЛОМШУ понизили в должности не из-за отказа пересмотреть свою позицию относительно Голодомора 1932-1933 годов, а по собственному желанию.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Как отмечается в заявлении, 4 августа некоторыми Интернет-изданиями со ссылкой на собственные источники, распространена информация о том, что “заместитель генерального прокурора Украины Николай ГОЛОМША был уволен из Генпрокуратуры и понижен в должности из-за отказа пересмотреть свою позицию относительно Голодомора 1932-1933 годов...”.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена заявить, что “распространенная информация не отвечает действительности, носит спекулятивный характер и направлена на дискредитацию органов прокуратуры и втягивание ее в политику”.

Как также отметили в Генпрокуратуре, Г.ГОЛОМША неоднократно освобождался от должности заместителя генерального прокурора по собственному желанию. Так, в 2007 году он уже обращался с просьбой о переводе в прокуратуру Львовской области. В этом году, по его просьбе, 22 июля приказом генерального прокурора Украины Н.ГОЛОМША был назначен на должность военного прокурора Центрального региона.

”Надеемся, что у Н.ГОЛОМШИ хватит смелости, не прячась за спины отдельных политиков, начать достойно исполнять свои профессиональные обязанности. Возможно, он откровенно расскажет о том, каким образом “курировал” дело о признании Голодомора. Если он честный и принципиальный человек, то опровергнет информацию о “мифических” встречах, разговорах и давлении, которые якобы были у него по этому вопросу”, - говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

Как также отметили в ГПУ, “в соответствии с законодательством, органы прокуратуры всегда вне политики, поэтому в который раз обращаемся к уважаемым журналистам и представителям средств массовой информации с просьбой воздерживаться от обнародования неправдивой и недостоверной информации”.

Как сообщило 4 августа издание “Фокус” со ссылкой на свои источники, Н.ГОЛОМША был уволен из Генпрокуратуры и понижен в должности из-за отказа пересмотреть свою позицию относительно Голодомора 1932-1933 годов. Так, источник, близкий к Генпрокуратуре, рассказал, что вопросом отставки Н.ГОЛОМШИ занимался первый заместитель Генпрокурора Виктор ПШОНКА.

”В конце июля ПШОНКА вместе с одним из заместителей главы АП зашел в кабинет ГОЛОМШИ. Во время разговора был затронут вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа”, - сказал собеседник издания.

Как известно, Апелляционный суд г. Киева в начале этого года признал большевистских лидеров СССР виновными в организации геноцида украинцев в 1932-1933 годах. Н.ГОЛОМША курировал этот судебный процесс от прокуратуры, за его подписью материалы, собранные СБУ, пошли в суд.

”Во время разговора (В.ПШОНКИ и Н.ГОЛОМШИ) речь зашла о том, что все понимают характер того политического момента, и ГОЛОМШУ ни в чем не упрекают, однако, теперь позицию Генпрокуратуры по этому делу стоило бы изменить”, - сообщил собеседник “Фокуса”.

По его словам, такая необходимость возникла не столько из-за политических взглядов Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, сколько из необходимости оправдать его в судебном процессе, начатом в отношении него гражданином Владимиром ВОЛОСЮКОМ.

Как напоминает издание, в середине июня В.ВОЛОСЮК подал на В.ЯНУКОВИЧА в суд за то, что во время общения с журналистами в Страсбурге Президент заявил, что Голодомор не был геноцидом исключительно украинского народа.

По мнению истца, тем самым Президент нарушил закон, согласно которому “публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине как геноцида признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным”.

”Перед юристами с Банковой встала задача защиты ЯНУКОВИЧА в суде. С СБУ и парламентом вопросов не было – осенью закон об ответственности за отрицание геноцида должны отменить. Однако, поскольку судебное решение, которое нашло ответственных именно за геноцид, было уже принято, возникла необходимость пересмотреть позицию Генпрокуратуры, с чем они и пришли к ГОЛОМШЕ”, - сообщил источник.

Однако, по данным этого источника, Н.ГОЛОМША отказался отзывать свою подпись под документами относительно Голодомора, за что и был убран из Генпрокуратуры и фактически понижен по службе.