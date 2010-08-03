Меджлис отказался идти на встречу с Януковичем

Члены Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, являющиеся членами Меджлиса, отказались принимать участие в запланированной ранее на сегодня встрече с главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Меджлиса, соответствующее решение было принято на заседании президиума Меджлиса.

В заявлении президиума от 3 августа, переданном УНИАН, в частности, отмечается, что 13 мая 2010 года в Киеве состоялась встреча главы Меджлиса, народного депутата Украины Мустафы ДЖЕМИЛЕВА с главой государства, в ходе которой была достигнута договоренность о проведении в начале августа встречи В.ЯНУКОВИЧА с Советом представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины. На встрече планировалось обсудить наиболее актуальные вопросы, связанные с возвращением, обустройством и восстановлением прав крымскотатарского народа.

"К запланированной встрече Советом представителей крымскотатарского народа была проведена соответствующая подготовительная работа. Однако, накануне встречи были предприняты действия, идущие вразрез ранее принятому Президентом Украины решению о проведении заседания Совета представителей крымскотатарского народа. Так, вместо заседания Совета представителей крымскотатарского народа с участием Президента Украины была предложена "встреча с представителями крымскотатарского населения", - говорится в заявлении.

Авторы заявления отметили, что "на эту переформатированную встречу, кроме руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и делегированных его Президиумом участников, оказались приглашенными не руководители большинства активно работающих и имеющих авторитет в Крыму влиятельных общественных организаций крымских татар, а представители двух-трех известных своей скандальностью общественно-политических образований, за которыми стоят лица, готовые ради своих амбиций к любым деструктивным действиям".

Президиум Меджлиса заявил, что члены Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины не смогут принять участие во встрече, на которую приглашены "одиозные личности", и попросил В.ЯНУКОВИЧА назначить дату встречи с Советом представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины.