Избиение фотокора УНИАН суд оценил в 850 гривен

Новокаховский городской суд вынес приговор по делу об избиении фотокорреспондента УНИАН Виталия ДАНИЛЬЧЕНКО в ходе рейдерского захвата коньячного завода АПФ "Таврия" в Новой Каховке Херсонской области.

По словам В.ДАНИЛЬЧЕНКО, суд приговорил единственного обвиняемого по делу к штрафу в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов (Необлагаемый налогом минимум составляет 17 гривен). В то же время, как отметил В.ДАНИЛЬЧЕНКО, суд не признал вину обвиняемого по ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование профессиональной деятельности журналиста, а только приговорил его за нанесение телесных повреждений по статье 125 Уголовного кодекса.

"Я и мой представитель в суде Олег МАРТЫНЕНКО будем оспаривать приговор в апелляционном суде. Завтра я получу приговор на руки и буду подавать на обжалование", - сказал В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2009 года вечером группа неизвестных пыталась захватить административное здание завода ОАО "Агропромышленная фирма "Таврия". К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, которые были одеты в черную униформу и экипированы спецсредствами. Эти люди прибегли к попытке штурма админздания. На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тысячи человек.

Во время рейдерского захвата админздания завода "Таврия" пострадал фотокорреспондент УНИАН по Херсонской области В.ДАНИЛЬЧЕНКО. Охранники завода нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.

18 сентября стало известно, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения В.ДАНИЛЬЧЕНКО. Дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналиста) и ст. 125 (нанесение телесных повреждений).