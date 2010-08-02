Милиция говорит, что офис партии Тимошенко обыскали из-за «мины»

Милиция заявляет, что обыск в офисе ВО "Батькивщина" в Черкассах был проведен правомерно.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Черкасской области, сегодня в 8.05 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что здание в Черкассах на улице Роскопной, 15/1 заминировано.

На место происшествия срочно выехали взрывотехники, автомобили МЧС и следственно-оперативная группа. В соответствии с инструкцией, взрывотехники должны были осмотреть и смежные с указанным зданием дома. Было осмотрено несколько соседних зданий. Милиционеры также зашли в соседнее помещение, в котором находится офис партии ВО "Батькивщина".

Двери правоохранительным органам лично открыл заместитель руководителя партии. Милиционеры увидели кипы листовок и наклеек, аккуратно разложенных и подписанных по количеству районов области. Внимание правоохранительных органов привлекло содержание листовок и то, что на них не было указано никаких выходных данных. Заместитель руководителя партии был приглашен к осмотру помещения. Но, ссылаясь на то, что в помещении может быть бомба и он боится за свою жизнь, заместитель руководителя партии покинул офис, говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа с фиксацией своих действий на видео- и аудиотехнику, в присутствии понятых, задокументировала данный факт. Проверку проводит Сосновское РО ГУ МВД в Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы БЮТ со ссылкой на народного депутата от БЮТ Игоря ЕРЕСЬКО, сегодня утром под поводом якобы разминирования областного офиса партии "Батькивщина" в Черкассах сотрудники милиции провели обыск всех помещений и изъяли информационные листовки, касающиеся деятельности властей.

«В этих листовках была информация о том, что с 1 августа правительство ЯНУКОВИЧА повысило цены на газ на 50% и объяснения, кому идут народные деньги», - сказал И.ЕРЕСЬКО. «Я как народный депутат и мы как оппозиция имеем право раздавать эти информационные материалы населению, чтобы они знали, что происходит в стране», - отметил член БЮТ.

По словам И.ЕРЕСЬКО, работники милиции в грубой форме отрицали тот факт, что это «разминирование» лишь повод для того, чтобы вмешаться в партийные дела.

Он сообщил, что уже поданы жалобы и обращения в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел. «Мы видим в таких действиях работников милиции нарушения закона», - сказал народный депутат.