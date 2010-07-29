Киевская чиновница, на которую завели дело, уже лечится в психбольнице
10:24, 29 июля 2010Политика
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Качуровой стало плохо во время задержания
Милиция задержала начальника главка здравоохранения Людмилу Качурову. Как сообщает газета "Сегодня",ей инкриминируют злоупотребления бюджетными средствами на сумму 1,5 млн грн. Во время задержания Качуровой стало плохо, и она попала в больницу.
Как рассказал источник в главке здравоохранения, она находится в псхиатрической клинике. По данным источника, чиновница уже находилась там на лечении.
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