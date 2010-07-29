Киевская чиновница, на которую завели дело, уже лечится в психбольнице

Милиция задержала начальника главка здравоохранения Людмилу Качурову. Как сообщает газета "Сегодня",ей инкриминируют злоупотребления бюджетными средствами на сумму 1,5 млн грн. Во время задержания Качуровой стало плохо, и она попала в больницу.

Как рассказал источник в главке здравоохранения, она находится в псхиатрической клинике. По данным источника, чиновница уже находилась там на лечении.