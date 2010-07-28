Московский патриарх Кирилл завершил визит в Украину
18:25, 28 июля 2010Политика
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Провожали Клюев и Зурабов
Московский патриарх КИРИЛЛ завершил визит в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» главу Русской православной церкви провожали Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР, первый вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ и другие.
Как сообщалось, патриарх КИРИЛЛА прибыл в Украину 20 июля. Он побывал в Одессе, Крыму, Днепропетровске и Киеве, где сегодня при его участии прошли торжества по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины.
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