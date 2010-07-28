Московский патриарх КИРИЛЛ завершил визит в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» главу Русской православной церкви провожали Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР, первый вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ и другие.

Как сообщалось, патриарх КИРИЛЛА прибыл в Украину 20 июля. Он побывал в Одессе, Крыму, Днепропетровске и Киеве, где сегодня при его участии прошли торжества по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины.