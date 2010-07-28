Патриарх Кирилл призывает митрополита Владимира не бояться клеветы

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ заявил, что не посягает на независимость Украинской православной церкви, и опроверг слова о том, что он якобы ограничивает права митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава РПЦ сказал сегодня после божественной литургии в Киево-Печерской Лавре, посвященной Дню крещения Руси-Украины.

Патриарх КИРИЛЛ напомнил, что статус самостоятельной в своем управлении Украинской православной церкви с правами широкой автономии был подтвержден на Поместном соборе «не для того, чтобы его отменить».

«Не для этого приезжает патриарх на Украину, а для того, чтобы вместе с предстоятелем Украинской церкви свидетельствовать миру о Христе, способном дать силу воскресения даже самым великим грешникам», - подчеркнул глава РПЦ.

Обращаясь к митрополиту ВЛАДИМИРУ, патриарх КИРИЛЛ призвал блаженнейшего не бояться клеветы, «потому что Бог сильнее диавола».

«Но нужно отвечать на некоторые клеветнические измышления, которые направлены на то, чтобы посеять новые плевелы вражды и подозрительности в единой русской церкви», - сказал патриарх КИРИЛЛ.

Глава РПЦ особо подчеркнул свое уважение к митрополиту ВЛАДИМИРУ и свое восхищение его служением.

«Я благодарю Вас и никогда не перестану восхищаться подвигом Вашего служения. Я посещаю эту святую землю с теми намерениями и с теми целями, которые открыто провозглашаются и перед ближними, и перед дальними. Но, к сожалению, враг рода человеческого, имя которого на русский язык переводится как клеветник, возводит клевету и на самое святое и чистое, что только может быть, – на пастырское служение», - отметил патриарх КИРИЛЛ.

«Вы плоть от плоти и кровь от крови украинской культуры, украинской духовной энергии и ревности о вере православной», - сказал о блаженнейшем патриарх КИРИЛЛ.

Он поздравил митрополита ВЛАДИМИРА с Днем ангела и высказал мнение, что предстоятель УПЦ неслучайно носит имя равноапостольного князя Владимира.

В знак уважения патриарх КИРИЛЛ вручил блаженнейшему панагии и сосуды для Евхаристии.

«Пусть братия, объединяясь вокруг этой святой чаши, молится о единстве Церкви нашей, о вере и благочестии украинского народа и всех народов святой Руси», - заключил глава РПЦ.