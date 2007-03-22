Катеринчук надеется, что у депутатов Нашей Украины хорошая память
Массового исхода не будет?
Народный депутат, член фракции "Наша Украина" Николай КАТЕРИНЧУК исключает массовый вхождение в состав антикризисной коалиции парламентариев от «Нашей Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, такую мысль он выразил сегодня в интервью журналистам.
«Я не думаю, что предателей будет много», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.
Он отметил, что большинство народных депутатов «Нашей Украины» «помнят, что они делали на Майдане и что обещали».
При этом, по его словам, те депутаты от объединенной оппозиции, которые войдут в состав коалиции, «никогда не будут инструментом построения авторитарного государства».
Депутат также отметил, что переход представителей оппозиции в коалицию, в первую очередь, связан с бизнес-интересами и «их попыткой защитить свои финансовые интересы».
«Поэтому оснований говорить о массовом переходе нет», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.