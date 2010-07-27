Профсоюзы напоминают власти, что доходы украинцев - самые низкие в Европе

Лидеры профсоюзных организаций Украины заявляют, что повышение тарифов на газ для населения приведет к росту социального напряжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ считает, что решение о повышении тарифов на газ, жилищно-коммунальные услуги и введение пени за их несвоевременную оплату в нынешней ситуации невозможно, поскольку уровень доходов граждан в Украине самый низкий в Европе, а уровень безработицы растет.

«В этой ситуации профсоюзы выступают категорически против этих антинародных новаций правительства…Повышение тарифов, таким образом, приведет только к росту социального напряжения в обществе и неконтролируемой инфляции», - сказал он.

По словам заместителя главы Национального форума профсоюзов Украины Григория КАБАНЧЕНКО, повышая тарифы на газ и на жилищно-коммунальные услуги, правительство не предусматривает повышения заработной платы, а задолженность за коммунальные услуги сегодня уже составляет более 10 млрд. грн.

Он также отметил, что профсоюзы не получили на встрече с представителями Кабинета министров экономического обоснования необходимости поднятия тарифов.

В свою очередь, как отметил глава Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, сегодня «реальный социальный диалог власти с профсоюзами отсутствует».

Как сообщал УНИАН, Конфедерация свободных профсоюзов Украины, Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) и Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) подали в Окружной административный суд Киева иски к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины о признании незаконным и отмене постановления комиссии от 13 июля о повышении тарифов на природный газ, отпускаемый для нужд населения.

Напомним, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.