Павленко возглавил облорганизацию "Нашей Украины"

Председателем Житомирской областной организации партии "Наша Украина" избран экс-губернатор Житомирской области, бывший министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня было принято на областной партийной конференции.

За кандидатуру Ю.ПАВЛЕНКО на должность председателя областной ячейки «Нашей Украины» проголосовали 166 из 167 делегатов партконференции.

В выступлении на конференции после избрания Ю.ПАВЛЕНКО заявил, что партия приложит максимум усилий, чтобы сплотить на Житомирщине всех сознательных партийцев для активного участия в выборах в местные советы всех уровней.

Перед конференцией политсовет Житомирской областной организации "Нашей Украины" освободил от обязанностей председателя Юрия ЗАБЕЛУ в связи с его заявлением о выходе из партии.

В Житомирской области насчитывается около 15 тысяч членов "Нашей Украины".