Члены КУН в день приезда Кирилла будут раздавать статью Филарета
00:03, 24 июля 2010Политика
1217 0
Сообщение из Днепропетровска
В Днепропетровске члены областной организации Конгресса украинских националистов в день приезда патриарха Московского КИРИЛЛА 24 июля будут раздавать прохожим газету “Нация и государство” со статьей главы Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТА „Отстаивая украинское православие”.
Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровской областной организации КУН.
Члены КУН собираются раздать 5 тысяч экземпляров газеты в разных местах Днепропетровска.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter