Члены КУН в день приезда Кирилла будут раздавать статью Филарета

В Днепропетровске члены областной организации Конгресса украинских националистов в день приезда патриарха Московского КИРИЛЛА 24 июля будут раздавать прохожим газету “Нация и государство” со статьей главы Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТА „Отстаивая украинское православие”.

Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровской областной организации КУН.

Члены КУН собираются раздать 5 тысяч экземпляров газеты в разных местах Днепропетровска.